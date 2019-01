Frankreich sei kein Land wie alle anderen, schreibt Emmanuel Macron in einem offenen Brief an seine Landsleute, und hier beginnt sie schon, seine Offensive zur Rückeroberung verlorenen Terrains. Es geht dabei erst einmal nicht um Wählerstimmen, sondern vor allem darum, Akzeptanz zurückzuerlangen. Denn zuletzt schien der Präsident derart angeschlagen, dass seine Handlungsfähigkeit angezweifelt wurde.

Und weil Frankreich in der Tat etwas anders tickt, hat sich Macron etwas Besonderes einfallen lassen: Er schenkt den Franzosen "un Grand Débat", eine große, landesweite Debatte. Sie soll – bestenfalls – die Unterstützung generieren, die Macron für sein Projekt Präsidentschaft braucht. Unter granddebat.fr kann jeder Franzose nun online ausloten, wie und wo er sich einbringen möchte.

"Vielleicht entdecken wir ja, dass wir uns einigen können", schreibt Macron. Zwei Monate lang soll das Ganze dauern; was danach mit den Erkenntnissen aus der Debatte geschieht, ist noch unklar. Ob Macron mit seinem