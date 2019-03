Warum ich nicht mehr in der Großstadt leben will

Ich wohne in einer nordhessischen Kleinstadt. Sie hat rund 20 000 Einwohner und keinen Autobahnanschluss. Die Region wirbt manchmal mit dem Slogan: "Wohnen, wo andere Urlaub machen", es gibt eine Website, die "Das gute Leben" heißt.

Es stimmt, dass hier Menschen Urlaub machen. Allzu viele sind es aber nicht. Und ich bin froh, dass sich das wohl nie ändern wird. Denn wir haben hier ganz gern viel Platz und Ruhe.

Die Seen der Region sind nicht so berühmt, dass sie Deutschlandreisenden als Topattraktion angepriesen werden. Aber sie reichen zum Baden, Segeln und Drumherumspazieren. Unsere Berge sind nicht so hoch, dass sie Massen von Bergsteigern und Skitouristen anzögen – außer, diese kommen aus den Niederlanden und halten die Mittelgebirge für eine hochalpine Region. Trotzdem reichen sie zum Skifahren und Mountainbiken, zum Klettern und Wandern. Das nächste international bekannte Kulturhighlight ist die Documenta in Kassel. Die gibt es aber nur alle fünf Jahre, und Kassel ist 50 Kilometer weit