SPIEGEL+: Frau Zobel-Kowalski, wenn draußen die Sonne scheint und man sich gesund fühlt, ist das Thema „Testament“ ganz schön weit weg. Warum sollte man sich trotzdem damit beschäftigen?

Eugénie Zobel-Kowalski: Weil es wichtig ist, auch wenn man dieses Thema gerne verdrängt. Ohne Testament greift bei einem Todesfall die gesetzliche Regelung. Und die führt in vielen Fällen dazu, dass das Erbe nicht so verteilt wird, wie der oder die Verstorbene sich das gewünscht hat.

SPIEGEL+: Warum das denn?

Zobel-Kowalski: Das Gesetz gibt die Erbfolge vor, in der Ihre Angehörigen bedacht werden. Nun ist das Erbrecht schon mehr als 100 Jahre alt und berücksichtigt moderne Familienkonstellationen nicht. Mittlerweile hat sich die Gesellschaft verändert, es gibt viele unverheiratete Paare, Patchworkfamilien oder Familien, in denen ein Partner aus dem Ausland kommt. Wenn man die als Erben einsetzen will, muss man ein Testament schreiben. Weil man damit von der gesetzlichen Erbfolge abweicht.

SPIEGEL+: Wie sieht