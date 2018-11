Warum mehr Freiheit im Job so oft zur Selbstausbeutung führt

Andreas Krause forscht und lehrt an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Bereich Arbeitspsychologie. Außerdem berät und begleitet er Firmen beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Krause, 48, hat sehr früh das Thema der "indirekten Steuerung" in die konkrete Gesundheitsberatung eingebracht.

SPIEGEL: Herr Professor Krause, seit Jahren nehmen stress-bedingte Erkrankungen zu. Besonders im Job scheinen sich viele zu verausgaben. Was treibt sie dazu?

Krause: Natürlich gibt es heute eine Verdichtung von Aufgaben am Arbeitsplatz, das erzeugt Zeitdruck und Anspannung. Auf der anderen Seite haben wir in Befragungen festgestellt, dass sich viele Arbeitnehmer scheinbar grundlos verausgaben: Obwohl es von der Firma nicht gefordert wurde, ging mehr als ein Drittel auch krank zur Arbeit oder arbeitete oft an Wochenenden oder abends. Dieses neue Phänomen hat der Philosoph Klaus Peters treffend als "interessierte Selbstgefährdung" bezeichnet, weil Arbeitende ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, obwohl es