Warum #MeToo auch uns Männer freier gemacht hat

Ein Jahr nachdem die #MeToo-Bewegung ihren Anfang genommen hat, ist die Welt, wenn man Donald Trump glauben will, eine düstere geworden für Männer – also für Menschen wie mich: "Das ist eine sehr furchterregende Zeit für junge Männer in Amerika." Die "Unschuldsvermutung" gelte nicht mehr, klagte der Präsident, der sich einmal brüstete, dass er Frauen ungestraft an die Geschlechtsteile fassen könne, weil er berühmt sei. Für Trump ist der Skandal nicht, dass Frauen sich vor Übergriffen fürchten müssen, sondern dass Männer wie er von Frauen beschuldigt werden, übergriffig zu sein. Als Mann finde ich nur wenig ärgerlicher als Männer in Machtpositionen, die sich zu Opfern stilisieren.

Denn natürlich sind dies noch immer prächtige Zeiten für Männer, auch für Sexisten. Der konservative Richter Brett Kavanaugh, dem Frauen Übergriffe in seiner Jugend vorwerfen, wurde auf Lebenszeit an den Obersten Gerichtshof der USA gewählt, ohne dass die Vorwürfe wirklich geprüft worden wären. In Brasilien steht