Warum RTL die Showberichterstattung nicht länger der „Bild“ überlässt

Seit voriger Woche wissen wir: "Bild" kann nicht nur keine Kanzler machen, "Bild" hat auch nicht die Macht, die Wahl des CDU-Vorsitzenden zu entscheiden. Vielleicht sollte sich die Zeitung auf ihre alten Stärken besinnen: Sport und Unterhaltung. Im Fall ihrer Show-Berichterstattung müsste sie allerdings die schlechte Angewohnheit ablegen, sich darauf zu verlassen, was in "Bunte" an Exklusivem steht oder darauf, RTL-Shows wie "Dschungelcamp", "Let’s Dance" oder "Bachelor" von der Kandidaten- bis zur Siegerkür begleiten zu dürfen.

Damit könnte jetzt sowieso Schluss sein, denn RTL nimmt die Show-Berichterstattung in die eigene Hand. Der Sender plant ein Nachrichtenportal durch den Komplettumbau der Webseite rtl.de. Der Journalismus wird dadurch sicherlich keine Höhenflüge erfahren. Mehr als ein weiteres boulevardeskes Nachrichtenportal wird es nicht werden – eines aber, das auf die Bekanntheit der Marke RTL setzen kann, auf hohe Reichweiten zielt. Der Plan ist, dadurch Nutzer zu TV Now zu lotsen.