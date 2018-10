Kramer, 57, leitet das Institut für Bayerische Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München.

SPIEGEL: Herr Kramer, Bayern begeht in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum: Die bayerische Verfassung ist 200 Jahre alt, der Freistaat 100 Jahre. Ein Grund zum Feiern?

Kramer: Zumindest markieren die Daten wichtige Eckpunkte auf dem Weg Bayerns in die Demokratie. Die Verfassung von 1818 war im europäischen Vergleich sehr fortschrittlich. Sie garantierte Grundrechte und etablierte den Landtag mit zwei Kammern als Volksvertretung. Aus den Gruppierungen entwickelten sich politische Parteien. 1918 fiel zunächst die Entscheidung für die Demokratisierung in Form einer parlamentarischen Monarchie mit Frauenstimmrecht und Verhältniswahlrecht. Es folgte die Revolution: In München rief Kurt Eisner den Freistaat Bayern aus.

SPIEGEL: Manche Bayern trauern bis heute ihrem König nach.

Kramer: Das Haus Wittelsbach, das bis 1918 über viele Jahrhunderte regiert hat, war in Bayern beliebt. Die Wittelsbacher standen