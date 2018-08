Warum unsere Entwicklungshilfe Irrsinn ist

Es sieht nicht so aus, als wäre Momodou Bah an die Arbeit eines Bauern gewohnt. Der junge Mann steckt sein Handy in die Hosentasche und nähert sich vorsichtig der Kuh, um sie zu füttern. Er scheint dem Tier, das unruhig im Viehpferch herumtrottet und von seinem hungrigen Kälbchen verfolgt wird, nicht recht zu trauen. Die Kleidung will auch nicht zu Momodous neuer Aufgabe passen. Er trägt ein blau-rot gestreiftes Trikot vom FC Barcelona, dazu eine Baseballkappe der Chicago Bulls und eine coole Sonnenbrille.

Das also soll die Zukunft des 23-jährigen Farmersohnes sein? Eine Kuh und ein Kalb, die ihn davon abhalten, wie so viele junge Männer nach Europa abzuwandern?

"Na ja", sagt Momodou, "ich denke jetzt nicht mehr so oft an den back way." Hintereingang – so nennen sie hier die lebensgefährliche Migrationsroute ohne gültiges Visum. Momodou hat vorerst beschlossen, zu bleiben. "Ich kann die Milch verkaufen und vielleicht Käse machen. Aber ich brauche noch viel mehr Rinder, damit das Leben besser