"Wer freut sich eigentlich des 9. November?", fragte Gustav Stresemann zum ersten Jahrestag der Revolution von 1918. Alle seien enttäuscht, die Liberalen, das Zentrum, sogar die Sozialdemokratie, die "im Zeichen des Katzenjammers" stehe. Die Gefühle seiner Parteigenossen von der nationalliberalen DVP müsse er gar nicht erst beschreiben. "Überall Niederbruch, fast nirgends ein Anfang von Neuem."

Später freundete sich Stresemann doch noch halbwegs mit den Ergebnissen jener Revolution an, wurde Reichskanzler und Außenminister der Weimarer Republik; seine versöhnliche Politik gegenüber Frankreich trug ihm 1926 den Friedensnobelpreis ein. Damals sah es fast so aus, als könnte sich die Demokratie in Deutschland etablieren. Aber es folgte der Zivilisationsbruch von 1933, Hitlers "Machtergreifung".