Was ein Pflegeheim taugt? Fragen Sie den Mann, der die Toten holt

SPIEGEL: Herr Kremer, wenn Sie einen Verstorbenen abholen, können Sie dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie es dem Menschen in seiner letzten Lebensphase ergangen ist?

Thomas Kremer: Natürlich sehe ich, in welchem Zustand die oder der Verstorbene ist. Ist er sauber gekleidet? Ist er gut gepflegt, oder ist er wund? Wenn jemand zuletzt im Seniorenheim gelebt hat, dann gehe ich in sein Zimmer, und an dem Zimmer lese ich ab, wieviel Persönlichkeit diesem Menschen noch zugestanden wurde. Ist es ein karg eingerichtet mit der Standard-Ausstattung aus Bett und Beistelltisch? Oder durfte der Bewohner noch eigene Möbel mitbringen, einen Sessel zum Beispiel oder einen Schrank? Hängen private Bilder an den Wänden? Ich ziehe daraus den, natürlich subjektiven, Schluss, ob der Verstorbene sich hier wohlgefühlt hat. Manchmal macht es mich sehr traurig, was ich dort sehe. Früher war ich da weniger sensibel.

SPIEGEL: Wie kommt das?