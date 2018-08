Thomas Meinertz, 73, war rund 15 Jahre Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und später Direktor am Universitären Herzzentrum Hamburg. Über ein Jahrzehnt engagierte er sich als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Heute betreibt er mit einer Kollegin eine Praxis für innere Medizin und Kardiologie in Hamburg. Vor kurzem ist sein Buch "Ärztliche Kunst. Was einen guten Arzt ausmacht" im Schattauer Verlag erschienen.



SPIEGEL: Herr Professor Meinertz, wann waren Sie das letzte Mal bei einem Arzt – als Patient?

Meinertz: Vor etwa zwei Jahren habe ich eine allgemeine Kontrolle bei einem Kardiologen und Internisten machen lassen und vor etwa eineinhalb Jahren bei einem Urologen.

SPIEGEL: Fühlten Sie sich gut behandelt?

Meinertz: Durchaus, aber wenn man als Mediziner kommt, wird man bei den Kollegen natürlich aufmerksam und wohlwollend behandelt.

SPIEGEL: Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Arzt aus?

Meinertz: Das alles Entscheidende