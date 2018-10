Was im Körper eines Angestellten passiert, wenn der Chef Druck macht

Am Beispiel eines durchschnittlichen Angestellten in mittleren Jahren, nennen wir ihn Max Mustermann, verfolgen wir die verheerenden physischen Auswirkungen, die eine stressige Lebenssituation haben kann. An einem ganz normalen Montag ist der Chef mit Mustermanns Arbeitsleistung nicht zufrieden, wird laut und aggressiv. Mustermanns Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt.

Wie sich akuter und besonders chronischer Stress auf Menschen auswirkt, ist dabei sehr unterschiedlich. Dabei spielen die Gene und die Erfahrungen jedes Einzelnen eine entscheidende Rolle. "Wenn jemand als Kind extremen Stress erlebt hat, kann ihn das auch als Erwachsenen stressanfälliger machen", sagt Forschungsgruppenleiter Mathias Schmidt vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Unser Herr Mustermann hat keinen guten Umgang mit psychischer Belastung gelernt, so werden sich die Stressspuren dauerhaft in seinem Körper und seiner Psyche eingraben.

[1] In den ersten Sekunden, der Chef brüllt noch