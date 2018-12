Was wäre, wenn Pfleger genug Zeit hätten?

Eigentlich hat sie nur fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten, frühmorgens um sechs Uhr. Diese 300 Sekunden müssen in Deutschland reichen, um einem Patienten, der gepflegt wird, die Stützstrümpfe überzuziehen. Das hat der Arzt verschrieben, das zahlt die Kasse. Mehr ist nicht drin, eigentlich.

Doch Ronja Hohenhaus, 32, ambulante Pflegekraft in Hörstel, einem 20.000-Einwohner-Ort im Münsterland, nimmt sich mehr Zeit an diesem Morgen. Sie weckt die alte Frau, die sie pflegt, behutsam; sie hebt deren Bein an, stülpt den Strumpf über die Ferse und zieht ihn hoch bis zum Knie, so erzählt es Hohenhaus. Und sie geht danach nicht einfach, sondern sie bleibt. Wie fast jeden Morgen, denn die Patientin bittet die Pflegerin, noch etwas zu bleiben, weil sie großen Kummer hat, so erzählt es Hohenhaus. Vier kranke Kinder hat die alte Frau, die fast 90 Jahre alt ist. Und es macht ihr zu schaffen, dass ihre Kinder, alle vier, noch kränker sind als sie selbst. Sie, die gepflegt wird, sorgt sich, dass sie ihre Kinder