SPIEGEL: Das Start-up-Unternehmen Mitte hat über zehn Millionen Dollar von Investoren wie Danone eingesammelt und ein Gerät entwickelt, das Leitungswasser erst reinigt und dann mit Mineralien anreichert. Sollte man sich so etwas zulegen?

Borchers: Ich halte das für nicht erforderlich. In Deutschland wird das Trinkwasser in einer so guten Qualität zur Verfügung gestellt, dass es nicht nötig ist, es im Haushalt noch einmal aufzubereiten. Mit dem Gerät würde das Wasser nicht schlechter, aber einen Nutzen sehe ich nicht.

SPIEGEL: Die Firma wirbt, die Maschine simuliere den natürlichen Wasserkreislauf. Kann man, so das Versprechen, sein eigenes Mineralwasser herstellen?