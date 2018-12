Seit ihr Mann vor einigen Jahren gestorben ist, kommt Frau W. an den Feiertagen immer zur Familie ihres Sohnes. Sie nörgelt herum, mal ist ihr der Braten zu trocken, mal zeigt sie deutlich, dass ihr das Geschenk nicht gefällt. Die Schwiegertochter ist genervt. Gibt es einen Ausweg?

Um eine Lösung zu finden, muss man erst einmal wissen, worin genau das Problem liegt: Warum ist die Schwiegermutter so mürrisch? Weil sie verwitwet ist? Dann wird sie gerade an Weihnachten besonders daran erinnert, dass ihr Mann nicht mehr dabei sein kann. Weihnachten ist sehr stark auf Gefühle ausgerichtet, und diesen Schmerz kann sie kaum aushalten. Weil sie dies als Schwäche empfindet, übertüncht sie es mit Meckern.



Es könnte auch sein, dass sie früher immer über das Ritual an den Weihnachtstagen bestimmt hat. Das war jahrzehntelang ihre Rolle in der Familie, die ihr niemand streitig machte. Jetzt ist sie nur noch Gast und fühlt sich unterfordert, überflüssig, als das fünfte Rad am Wagen. Vielleicht ist das Weihnachtsfest