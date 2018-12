SPIEGEL: Die Deutschen geben im Schnitt 349 Euro für Weihnachtsgeschenke aus – ist das eigentlich sinnvoll angelegtes Geld oder Verschwendung?



Gröppel-Klein*: Das Schenken kann ein relativ rationaler Prozess sein. Wenn wir zu einer Feier eingeladen werden, bringen wir etwas mit und überlegen uns, was ein guter Gegenwert wäre für das, was wir wahrscheinlich geboten bekommen an diesem Abend. Das Geschenk spiegelt dann auch die Wertschätzung für die Einladung wider.

SPIEGEL: Trifft das auch auf Weihnachtsgeschenke zu?

Gröppel-Klein: Nur bedingt, denn in vielen Fällen ist Schenken noch viel mehr. Ein Geschenk ist eine Art Liebesgabe. Wir versuchen, die Wünsche und Bedürfnisse anderer zu erkennen und zu befriedigen.

SPIEGEL: Wie wichtig ist der materielle Wert?

Gröppel-Klein: Er sagt viel über den Zustand von zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Wenn sich beispielsweise ein junges Paar kennenlernt, und gleich am Anfang wird ein zu teures Geschenk gemacht, dann könnte es sein, dass der Beschenkte