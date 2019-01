Kurz nachdem Jeffrey Adams die höchste sportliche Ehre seines Landes zuteilgeworden ist, sitzt er im Foyer des Kongresszentrums von Toronto und erzählt, wie ihn der Sport ruiniert hat. "Alle reden hier von den schönen Momenten, der Kraft des Sports", sagt Adams an einem kalten Oktobervormittag, "aber für mich überwiegen die dunklen Seiten."

Der Kanadier, 48, rotblondes Haar, Kinnbart, hatte kurz zuvor ein Jackett übergestreift bekommen – es ist das Aufnahmeritual für neue Mitglieder in die Hall of Fame des kanadischen Sports. Nach Feiern ist Adams aber nicht zumute: "Ich musste mir heute schon oft auf die Lippe beißen." Der Blick in die Vergangenheit schmerzt den ehemaligen Weltklassesportler.

Adams, seit seinem zehnten Lebensjahr im Rollstuhl, gewann 13 Medaillen bei Paralympischen Sommerspielen, war ein Star im Behindertensport. Bis ihn im Juni 2006 ein Anruf erreichte. Knapp drei Wochen zuvor hatten ihm Dopingkontrolleure Urin abgenommen, nun war das Ergebnis da: positiv. Kokain. Zwei