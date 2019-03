Eigentlich macht der Hamburger Immobilienunternehmer Andreas Ibel genau das, was die Politik immer wieder von der Wohnungswirtschaft fordert: Er schafft neue Wohnungen. Ibel, Geschäftsführer des Bauträgers Airea, baut ein bestehendes Bürogebäude in Wohnraum um, errichtet einen Neubau und baut Dachgeschosse aus. Durch diese Kombination aus Neubau und Sanierung entstehen im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel insgesamt 44 Wohnungen in drei Gebäuden.

Damit könnte alles gut sein. Wenn da nur nicht diese Geschichte mit dem zweiten Rettungsweg wäre. Überall in Deutschland gilt: Damit die Behörden einen Dachgeschoss-ausbau genehmigen, muss es neben dem Treppenhaus noch einen zweiten Rettungsweg geben. Normalerweise reicht es dafür aus, dass die Feuerwehr von der Straße aus die Rettungsleiter ausfährt. Beim Projekt von Andreas Ibel aber geht das nicht, weil ein Straßenbaum genau da steht, wo das Feuerwehrauto halten müsste. Und dieser Baum, so beschieden die Behörden, hat stehen zu bleiben.

Deshalb wurde