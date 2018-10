Wenn nur noch Alkohol zu helfen scheint

Wenn sie abends heimkomme vom Job, gieße sie sich gern ein Glas Wein ein, erzählte mir neulich eine Bekannte. Sie rase nicht heim vor Gier, aber genieße es als Ritual: "Wein ist für mich auch ein Stück Wellness."

Das Wort Wellness in Verbindung mit Alkohol verblüffte mich kurz, dann erinnerte es mich an das, was ich früher auch glaubte, ohne es jemals so ausgedrückt zu haben: Wein entspannt wie ein Bad im warmen Whirlpool. Eine Kollegin meinte mal genervt, das ganze Entgiftungsgehabe gehe ihr gehörig auf den Senkel. Für sie bedeute Wellness, sich abends aufs Sofa zu hauen mit einem Glas Champagner.

Heute herrscht ausgerechnet dort, wo der Alkoholkonsum gefährlich wird, praktisch Gleichberechtigung. Frauen trinken zwar weiterhin deutlich weniger als Männer, rutschen aber schneller in den Risikobereich, denn der weibliche Körper kann durch seinen niedrigeren Wasseranteil und seine in der Regel geringere Körpermasse Alkohol weitaus schlechter vertragen als der männliche. Junge Frauen können