"Wenn Sie Ihren Beruf einem Siebenjährigen nicht erklären können, dann ist es kein Beruf"

David Graeber, geboren 1961 in den USA, unterrichtete bis zu seiner umstrittenen Entlassung 2007 als Anthropologe in Yale und seither am Goldsmith-College in London. Er ist bekennender Anarchist und gilt ein Vordenker der Occupy-Bewegung.



SPIEGEL: Herr Graeber, mögen Sie Ihren Job?

Graeber: Ich liebe meinen Job. Ein Teil davon ist Bullshit, aber ich arbeite wahnsinnig gerne mit meinen Studenten. Sie lassen mir nicht viel Zeit, aber wenn Sie ein so verrückter Workaholic sind wie ich, dann schaffen Sie es sogar, nebenher Bücher zu schreiben.

SPIEGEL: Manche Leute würden sagen, über Bullshit-Jobs zu schreiben, ist selbst ziemlich sinnlos.