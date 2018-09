Wer hat schon mal ein Schwein zerteilt?

Das ist ja ein ganz schöner Sauhaufen hier. Die Schweine haben es sich im Stroh gemütlich gemacht, zwei kuscheln sich aneinander, die anderen schlafen kreuz und quer, den Kopf zwischen den Vorderbeinen oder entspannt auf der Seite. Und da ist sogar Miss Piggy! Sehr hübsch sieht sie aus, rund, rosa und mit Stupsrüssel, lange Wimpern, mit ein wenig Schmutz zart auf die Haut getuscht.

Es ist halb vier am Nachmittag. Alle gammeln herum, kein Schwein tut was. So sieht Entschleunigung aus.