Die Unwetter begleiten uns am Donnerstagabend und bis Freitagmittag. Das Stormtracking zeigt Ihnen, wo Gewitter auf Sie zukommen - für Details in die Länder und Kreise klicken und Unwetterinfos mit Klick in den bunten Kreis im Gewitterzentrum abrufen.



Am Freitagmorgen gibts noch Sturm an der Nordsee, bitte besonders beim Zelten in den Niederlanden beachten! Dort kann es Orkanböen geben. Checken Sie hier die anderen Regionen.

Der Luftmassenwechsel kommt für alle, Gewitter oder nicht - hier ist die Zehntages-Vorhersage mit Modellvergleich für Ihren Ort.