Wie Angela Merkel doch noch in Größe abtreten könnte

Es hat oft etwas Tragisches, wenn die Macht erodiert und eine Ära sich dem Ende zuneigt. In dieser Phase verlieren die Mächtigen oft den Bezug zur Wirklichkeit, das Band zwischen ihnen und denen, die sie tragen, zerreißt. Sie sitzen dann verloren in ihren Mächtigenzentralen, umringt von den ewig Gewogenen, und verlieren den Kontakt zur Außenwelt, das Gespür für Stimmungen. Angela Merkel ist in diesem Stadium angelangt.

Gerade wenn man dieser Kanzlerin nicht in pegidahaftem Hass gegenübersteht, gerade wenn man ihre Gewissenhaftigkeit und Bescheidenheit, ihre Verdienste um Ausgleich, Stabilität und Wohlstand zu würdigen weiß, gerade dann tut es weh mitanzusehen, wie sie nun die Quittung für ihre späte Selbstherrlichkeit erhält. Wie sie immer öfter danebenliegt. Wie sie vorgeführt wird von der eigenen Partei.