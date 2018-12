SPIEGEL: Die Eltern tun sich schwer damit, für ihre Kinder Michaela, 36, und Till, 40, Geschenke zu finden. Also sagen sie ihnen: "Wir überweisen euch Geld, kauft davon selber etwas und bringt es an Heiligabend mit." Für Michaela und Till aber bedeutet das Stress: Sie müssen sich die Geschenke besorgen, zu den Eltern schleppen und wieder mit nach Hause nehmen. Wie bringen die beiden ihren Eltern am besten bei, dass es so keinen Sinn hat?

Lambers: Sie sollten es sagen, wie es ist: dass es viel zu mühselig ist, diese Geschenke zu besorgen und zu verpacken. Dass der schönste Effekt von Geschenken, die Überraschung, gar nicht erst aufkommt. Und wie aufwendig es ist, alles womöglich über Hunderte von Kilometern zu transportieren, in einem Auto, das sowieso schon voll ist mit den eigenen Kindern und dem ganzen Gepäck. Michaela und Till sollten ihren Unwillen erklären, ohne vorwurfsvollen Ton. Und sagen, dass sie es gern anders machen möchten.

SPIEGEL: Fangen wir mit dem Transportproblem an: Wie