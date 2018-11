Wie das Gift in die Hühner kam

Kann man so etwas noch eine Panne nennen? Eine »Futterpanne«, wie die »Agrarzeitung« verständnisvoll schrieb. Ganz so, als ob jemand aus Schusseligkeit ein paar falsche Körner in den Hühnerstall gestreut hätte.

Auf den ersten Blick klingt das ja auch alles nach einem Fall von: Wer konnte das schon ahnen? Da blättert in den Silos im Mischfutterwerk des Agrarriesen Agravis in Minden die Farbe ab, vermischt sich, ganz allmählich, mit dem Hühnerfutter, und weil die Farbe das gefährliche Industriegift PCB enthält, vergiftet das Futter dann das Federvieh, ganz allmählich. Produzentenpech also, dass allein in Nordrhein-Westfalen 41 Eier- und Hühnermastbetriebe gesperrt wurden, dass mehrere Tausend Tonnen Futter betroffen waren? Mitnichten.

Die Verantwortlichen von Agravis wissen seit sechs Jahren von der zweifelhaften Beschaffenheit der Silos. Schon 2012 wurde eine bedenkliche PCB-Belastung in einigen Chargen gemessen, die in Säcke abgefüllt worden waren. Um gut 300 Prozent wurde der Grenzwert überschritten.