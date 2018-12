Wie der Buddhismus das Christentum inspirierte

Autor der seltsamen Zeilen ist ein Mann namens Clemens von Alexandria. Er lebte im 3. Jahrhundert n. Chr. in Ägypten, das damals unter römischer Herrschaft stand. Clemens schrieb theologische Werke. In Kapitel XV seiner Schrift "Stromata" (in etwa: "Vermischtes") erwähnt der Gelehrte lapidar, dass ihm Anhänger des Buddha bekannt seien: "Auch gehorchen einige der Inder den Regeln des Buddha, den sie wegen seiner außergewöhnlichen Heiligkeit zu göttlichen Ehren erhoben haben."

Woher kannte ein früher Christ den Buddhismus? Zu Clemens' Lebzeiten gab es in der Welt des Mittelmeers Dutzende Religionen. Die olympischen Götter der Griechen und Römer, die Götterwelt der Ägypter und die der Perser gehörten zu den größten und ältesten. Gegen diese Riesen war das Christentum eine noch junge, im Wachsen begriffene Glaubensrichtung. Seine Anhänger saugten Einflüsse von außen begierig auf. Und auf den ersten Blick gibt es Parallelen schon bei den Legenden über die Geburten des Buddha und des Jesus: Die