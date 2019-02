Für Ronald Pofalla war es ein bisschen wie früher, als er am vergangenen Donnerstag neben Angela Merkel im Bundeskanzleramt stand. Bis Ende 2013 hatte er hier als Kanzleramtschef gedient. Jetzt war der heutige Bahn-Vorstand zurückgekehrt, um zu tun, was die Kanzlerin an ihm besonders schätzt: Probleme aus dem Weg räumen.

Als einer von vier Vorsitzenden der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" handelte Pofalla den Kompromiss aus, der Deutschland den Ausstieg aus der Kohle ermöglichen soll. Für die Kanzlerin, seine Verbündete aus alten Tagen, bedeutet diese Einigung viel. An ihr hängt Merkels Vermächtnis als Klimakanzlerin. Es geht um ihren Platz in den Geschichtsbüchern. Das war in den letzten sieben Monaten die Mission ihres treuen Ausputzers, die Mission des Ronald Pofalla.

Und er hatte geliefert. In einer spektakulären Sitzungsnacht von Freitag auf Samstag, nach 21 Stunden, hatte sich die Kohlekommission am frühen Morgen des 26. Januar 2019 auf den Fahrplan in eine