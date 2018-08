Wie Deutschland beim Mobilfunk zu Lesotho aufschließen will

Seit dem Wochenende können Kunden Verträge mit dem neuesten Mobilfunkstandard abschließen. Er nennt sich 5G, ist bis zu 100 mal schneller als das bisher verfügbare LTE. Die Verbraucher können sich also freuen – in Lesotho, dem 2-Millionen-Einwohner-Staat im südlichen Afrika. Denn dort ist das erste kommerzielle 5G-Angebot des afrikanischen Kontinents gerade gestartet. Im kommenden Jahr soll es in USA, Südkorea und China losgehen.

In Deutschland hingegen gibt es bislang nur Modellprojekte und Absichtserklärungen. Die Kunden müssen sich gedulden. In ländlichen Gebieten wären sie wegen der Funklöcher ja oft schon froh, wenn sie verlässlichen Empfang im eigentlich veralteten GSM-Standard hätten.

Die Regierungsparteien haben vor einem halben Jahr im Koalitionsvertrag zwar versprochen, endlich eine "flächendeckende digitale Infrastruktur von Weltklasse" zu schaffen. In Sachen 5G liegt man aber ein paar Jahre hinter Lesotho zurück. Die Versteigerung der dafür notwendigen Frequenzen wurde vom Herbst