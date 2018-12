An einem Samstagnachmittag Ende Oktober bekam Linda Cariglia, eine junge Frau aus Gütersloh, eine Nachricht von einem Freund, sie begann mit drei Worten: "Ai, ai, ai." Dann schickte er ihr einen Link auf eine Facebook-Seite der AfD.

Sie hielt das für einen Spaß, aber es war kein Spaß. Sie öffnete den Link. Sie las ihren Namen und glaubte, in einen Roman von Franz Kafka geraten zu sein. Die Partei der rechten Hetzer feierte sie und eine Freundin als "Heldinnen der Woche". Von "Löwenmut" war die Rede. Sie las: "Zwei junge Frauen schlagen Vergewaltiger in die Flucht." Weiter hieß es: "Mutig stürzten sie sich auf einen 25-jährigen Marokkaner." Daneben war ein Bild zu sehen, das eine junge Frau von hinten zeigt. Das Bild wirft einen Schatten an die Wand, der die Frau zu Superwoman macht, mit wehendem Umhang und geballten Fäusten. Das Posting endet mit diesen Sätzen: "Wehrt euch, Mädchen und Frauen. Ihr seid kein Freiwild."