Bislang lief der Wahlkampf für Mike Braun recht zäh. Braun will Senator in Indiana werden, einem ländlichen, ziemlich Trump-freundlichen Bundesstaat im Nordosten der USA, der für einen konservativen Fan des Präsidenten leicht zu holen sein sollte. Und doch lag Braun hinter seinem Kontrahenten von den Demokraten zurück. Das ändert sich gerade, auch dank Brett Kavanaugh.

Die Umfragen sehen ein immer knapperes Rennen in Indiana, ähnlich wie in anderen Bundesstaaten mit vergleichbar konservativer Wählerschaft. Eigentlich hatten die Demokraten einen großen Vorsprung, selbst in vielen eher republikanischen Wahlkreisen lagen ihre Kandidaten vorn. Sie hoffen bei den Zwischenwahlen im November auf eine "blaue Welle". Bei diesen Midterms werden ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus erneuert – wenn die Demokraten Trump noch etwas entgegensetzen wollen, müssen sie gewinnen.