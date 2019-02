Nach dem Abendessen mit dem japanischen Premierminister hatte die Bundeskanzlerin noch Reserven. Bevor sie am Montagabend auf ihr Zimmer im Palace Hotel ging, nahm sie einen Absacker mit den Unternehmern, die sie auf ihrer Japanreise begleiteten.

In der Klublounge im 19. Stock, von wo aus man auf die kaiserlichen Gärten und die nächtliche Skyline von Tokio blickt, war sie mit den Firmenbossen schnell in ein Fachgespräch über Telekommunikation vertieft. Joe Kaeser, der Chef von Siemens, habe der Kanzlerin die Architektur des Mobilfunksystems in Deutschland erklärt, schildern Teilnehmer.

Es gebe einen sensiblen Kernbereich, der für die Steuerung des gesamten Systems zuständig ist. Hier sei viel unverdächtige Technik aus Europa verbaut. Dann gebe es einen äußeren Bereich, allen voran die Mobilfunkmasten. Hier kämen auch außereuropäische Anbieter ins Spiel, wenn Deutschland flächendeckend und schnell den neuen 5G-Standard errichten wolle. Teilnehmer der Runde berichten, dass die Kanzlerin vor