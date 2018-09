Folge dem Geld – erfahrene Ermittler kennen diese Weisheit. Die Beamten im Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden brachte sie auf die Spur eines der meistgesuchten Verbrecher der Welt: Rafael Caro-Quintero, seit vielen Jahren gesucht und auf der Top-Ten-Liste des FBI.



Er gehört zu einem Kartell, das den Drogenhandel in Mexiko kontrolliert, und soll 1985 einen Beamten der US-Drogenbekämpfungsbehörde entführt, gefoltert und getötet haben. Wer dafür sorgt, dass Caro-Quintero gefasst wird, kann eine Belohnung von 20 Millionen US-Dollar kassieren.

Mit Drogenbossen in Mexiko haben die deutschen Fahnder in der Regel nicht zu tun. Doch seit einigen Monaten werten die Beamten ein Konvolut internationaler Daten aus – und dürften damit kleinere und größere Verbrecher an vielen Orten der Welt in Nöte bringen. An diesem Donnerstag erwarten sie Kollegen aus 31 Staaten in Wiesbaden, um ihnen Daten mit Erkenntnissen über deren Bürger zu übergeben. Die Gäste kommen aus der EU und auch aus assoziierten Staaten