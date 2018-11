Wie "Don Mikel" und sein Clan jahrelang Staat und Bürger ausnahmen

Ganz am Ende, als alle Konten leer geräumt waren und sie endlich die Wahrheit erfuhr, ging Doris Krause (*) raus in den Regen. An Schlaf war nicht zu denken. Sie überlegte, ob sie ihr Leben beenden sollte.

Einfach nichts war mehr da, kein Geld und kein Vertrauen.

Wie war das alles möglich? Hätte sie genug Tabletten dabeigehabt, so wird sie es später in einer Vernehmung erzählen, sie hätte sie wohl genommen. Es waren die frühen Morgenstunden des 3. November 2017, Doris Krause lief in der Dunkelheit umher und rang nach Luft. Zwei Kripobeamte hatten ihr und ihrem Ehemann Hans Krause (*) am Tag zuvor schlechte Nachrichten überbracht.

Wie sich ihr die Dinge darstellten, hatte ein Mitglied einer polizeibekannten Großfamilie ihr Leben ruiniert. Was die Beamten sagten, wollten die Eheleute zunächst weder hören noch glauben: Der Mann, der sie "Mama" und "Papa" nannte und seit einem Jahr bei ihnen ein und aus ging, sei wohl kein reicher jüdischer Bauunternehmer, dessen Großvater im KZ gewesen war. Und