Wie ein Unternehmen seine Beschäftigten vor Überbelastung schützt

Um zu erklären, wie sehr sich die Arbeit bei Phoenix Contact beschleunigt hat, genügt eine Zahl: 21. "So viele Betriebsvereinbarungen handeln wir für den Konzern gerade aus", sagt Uta Reinhard und schiebt zur Einordnung schnell nach: "21! Das war früher nicht mal innerhalb von acht Jahren nötig!"

Reinhard, die Chefin des Betriebsrats, hat deshalb umgebaut. Waren bisher alle Mitglieder der Mitarbeitervertretung am täglichen Geschäft beteiligt, müssen sie sich jetzt spezialisieren. Möglichst viel Wissen in möglichst kurzer Zeit sollen sie sich aneignen, um dann, als Experten des digitalen Wandels, Verträge mit der Geschäftsführung formulieren zu können. Etwa zum mobilen Arbeiten – dafür gibt es bislang noch keine konzernweiten Regeln. Leicht wird das aber nicht. "Die Belastung ist so groß geworden, dass wir an unsere Grenzen geraten", sagt sie.

Eigentlich ist die Digitalisierung für Phoenix Contact kein Neuland. Der Mittelständler im westfälischen Blomberg stellt seit Jahrzehnten Komponenten