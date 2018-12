Mit der Würde ist es so eine Sache: Sie ist so leicht zu verletzen und so leicht zu wahren, ob das eine oder das andere geschieht, entscheidet sich jeden Tag, jede Minute neu, das beginnt schon beim Aufwachen.

Da liegt eine alte Frau, nennen wir sie Frau König, denn auch das gehört zur Würde, dass man die Privatsphäre eines alten Menschen schützt, da liegt Frau König um acht Uhr morgens in ihrem Bett und schläft(*). Und weil dieses Einzelzimmer im Johanniter-Haus Dietrichsroth in Dreieich ihr Zuhause ist, klopft der Pfleger natürlich vorher an, bevor er ihren Raum betritt.