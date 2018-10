Wie es gelang hunderte Weißhelme aus Syriens Kriegshölle zu retten

Dramen um Leben und Tod sind sie gewohnt bei "Mayday Rescue", einer kleinen Hilfsorganisation in Amsterdam. Sie kümmert sich darum, Spenden vor allem westlicher Staaten einzusammeln für die Helden des Bürgerkriegs in Syrien: die sogenannten "Weißhelme". Jene Freiwilligen mit ihren weißen Helmen, die in den Rebellengebieten Verschüttete aus eingestürzten Häusern bergen und Verwundete retten.

Doch die Notrufe Ende Juni werden jeden Tag ernster: Immer enger ziehe die syrische Armee ihre Schlinge um das letzte Oppositionsgebiet in Syriens Süden. Rebellen dürfen zwar abziehen, werden mit Bussen in den Norden gebracht. Für die Weißhelme aber gibt es keinen Ausweg. "Unsere Leute saßen in einer Falle", sagt Farouq Habib, der die Organisation im Ausland vertritt: "Wir sind Ziele für das Regime. Wenn sie uns zu fassen kriegen, werden sie uns töten."

Was in den folgenden Wochen geschieht, ist eine ebenso beispiellose wie dramatische Geheimaktion: Deutschland, die USA, Kanada, Israel und Jordanien