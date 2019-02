Wie Eurowings mit den Reiseportalen konkurrieren will

Thorsten Dirks ist nicht der Typ Manager, der erst einmal ein paar Wochen zuguckt, wenn er neu in einen Laden kommt. Er ist eher der Typ, der will, dass vom ersten Tag an alle kapieren, dass eine neue Zeitrechnung beginnt. Der Typ Disruptor.

Als er im Mai 2017 Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings geworden war, bot er zuerst allen Mitarbeitern das Du an und berief ein neues Gremium mit 30 Leuten kreuz und quer aus dem Unternehmen ein. Führungskräfte, Piloten, Flugbegleiter, Bodenpersonal. Auch ein paar Mitarbeiter aus dem Ausland waren dabei. Sie alle trafen sich fortan jede Woche von Montag bis Mittwoch in einem separaten Gebäude ein paar Hundert Meter abseits der Zentrale und tüftelten in Arbeitsgruppen an einer neuen Eurowings. An einer Idee für ein Luftfahrtunternehmen, das in eine digitalisierte Reisewelt passt.

Jeweils mittwochnachmittags stellte das Team der 30 seine Ergebnisse der Geschäftsführung vor und bekam Noten für die geleistete Denkarbeit. Ihren regulären Jobs durften die Teilnehmer