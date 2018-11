Wie fühlt sich Urlaub in Ramallah an?

Shadi Zaqtan träumt von Berlin. Genauer gesagt, von einer Kneipe in Berlin. Dass die dortige Szene bereits viele Kneipen hat und nicht unbedingt auf einen Wirt aus Palästina wartet, lässt er als Argument nicht gelten: Wer sich in Ramallah behaupten könne, der könne sich überall auf der Welt behaupten. Und überhaupt: "Jeder ist in Berlin. Warum also nicht auch ich."

Zaqtan ist Besitzer des Pubs La Grotta Café in Ramallah, Westjordanland, 40 Jahre alt, und sieht aus, wie man sich eine Mischung aus Berliner Hipster und Palästinenser vorstellen kann: schwermütige Augen und Bart, markantes Gesicht. Dabei so eine leicht sarkastische Lässigkeit, wie sie Leute haben, die schon viel erlebt haben und sich nur noch um wenig scheren.

La Grotta ist ein Anbau eines ehemaligen osmanischen Gerichtsgebäudes mit einem schmalen Aufgang und innen einer Art Grotte, die dem Pub seinen Namen gibt. An einem normalen Wochentag hängen dort gerade mal fünf Leute dort herum, der Laden brummt nicht wirklich. Nur an