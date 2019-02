Gerettet. Der Krieg um die Lego-Welten ist beendet, die Bewohner von Steinstadt und die Königin vom fremden Stern haben sich versöhnt, auch Lego-Männchen Emmet und seine Freundin Lucy vertragen sich wieder. Ein Film mit Happy End. Nur nicht für Lego.

"Lego Movie 2" hat die Erwartungen seiner Produzenten enttäuscht. Beim Kinostart am zweiten Februarwochenende spielte der Film weltweit nur 34 Millionen Dollar ein – halb so viel wie der Vorgänger bei seinem Start 2014. In Deutschland schaffte es "Lego Movie 2" gerade mal auf Platz 4 der Kinocharts. Platz 1 erklomm ein anderer Animationsfilm: "Drachenzähmen leicht gemacht 3". Drache schlägt Plastikmännchen.

So ziemlich jeden Kinderhelden drängt es in diesem Jahr auf die große Leinwand, manche zum ersten, andere zum wiederholten Mal. Pokémon, Asterix und Wickie genauso wie Feuerwehrmann Sam. Ein weiterer Lego-Rivale will ebenfalls ins Filmgeschäft einsteigen: "Playmobil – Der Film" wird ab August zu sehen sein.

Es tobt ein Kampf um die Gunst der