Er stand auf dem Austritt neben unserem Wohnzimmer und schaute mich durchs Fenster an. Ausdruckslos. Ich öffnete die Tür zu dem kleinen Balkon. Da war noch ein zweiter Mann. Die Männer hatten eine Leiter dabei und verschiedenes Werkzeug. Der Balkon ist zur Straße durch ein sehr hohes, sehr spitzes Gitter gesichert. Keine Ahnung, wie sie da rübergekommen waren. Sie sahen nicht aus, als hätten sie Lust, mir das zu erklären.

"Was machen Sie denn hier?", fragte ich.

Sie zuckten mit den Schultern.

Der Balkon erinnerte an ein kleines besetztes Gebiet. Einer stellte die Leiter an die Außenwand unseres Nachbarhauses und setzte einen riesigen Bohrer an. Sie bohrten da für fünf Stunden. Dann machten sie eine Pause und brüllten sich an. Auf Arabisch. Offenbar waren sie keine Siedler. Ich steckte kurz meinen Kopf hinaus und fragte, wer ihr Auftraggeber sei. Der Boss.

Der Mann zeigte in Richtung meines Nachbarn.

"Oh", sagte ich.

Er lächelte. Ein bisschen.

Den Nachbarn hatte ich in den Wochen kennengelernt,