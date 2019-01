Als Kind konnte man leicht das Gefühl entwickeln, es gäbe auf der Welt genau zwei Sorten von Menschen: solche, unter deren Fingernägeln sich Spuren von allen Aktivitäten des Tages fanden – Waldboden, Spielplatzsand, Farbreste. Und solche, die zwar auch den ganzen Tag im Wald rumturnten oder mit Fingerfarbe malten, aber am Ende des Tages auf wundersame Weise stets saubere Fingernägel hatten.

Und heute? Die mit den sauberen Fingernägeln sind zu den Menschen herangewachsen, die stets silber glänzende Laptops haben, die auch nach Jahren aussehen wie neu. Während die anderen vor Laptops sitzen, denen man das Leben ansehen kann wie früher ihren Fingernägeln. Hautfettringe auf den Tasten (besonders deutliche auf dem E), Schlieren auf dem Bildschirm, Essenspartikel vom letzten Serienmarathon, undefinierbare Krümel.

Dabei gehört das befriedigende Gefühl, an einem blitzsauberen Laptop zu arbeiten, zu den kleinen Luxusfreuden des Alltags. Und noch dazu zu denen, die besonders leicht herzustellen sind. Es kostet weder besonders viel Zeit noch Geld. Es gibt also keinen Grund, sich nicht jetzt drei Minuten Zeit zu nehmen, um den eigenen Laptop endlich mal wieder zum Glänzen zu bringen. Man kann eine Wissenschaft daraus machen, welches die richtige Methode dabei ist, wir halten uns an die Kollegen aus der IT-Abteilung des SPIEGEL. So gehen sie vor: