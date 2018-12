Neulich fragte mich ein Nachbar, ob ich Lust hätte, mal wieder Fußball zu spielen. Ich fühlte mich geschmeichelt. Demnächst werde ich 53. Meine Söhne sind 17, mühelos nehmen sie mir den Ball ab, wenn wir spielen, mühelos verhindern sie, dass ich an den Ball komme; selbst mein kleiner Sohn, gerade mal 10, versucht schon, mich auszutricksen, immer häufiger mit Erfolg.

Andererseits hatte ich gelesen, dass Lothar Matthäus kürzlich ein Punktspiel für seinen Jugendverein 1. FC Herzogenaurach bestritten hat. Matthäus ist 57. Ich sagte zu.

Es war ein schöner Rasenplatz, dichtes, sattes Grün, ich schlug ein paar Pässe, versuchte ein paar Sprints, schoss sogar ein Tor – ich war der Älteste, aber die anderen waren taktvoll genug, es mich nicht allzu sehr merken zu lassen.

Am nächsten Tag konnte ich kaum laufen. Die Ferse tat weh, beide Waden, der linke Oberschenkel, dazu zwickte die Leiste. Am meisten überraschte mich, dass mich die Schmerzen so überraschten. Etwas war an diesem Abend zu Ende gegangen