Selbst Personen des öffentlichen Lebens müssen sich zuweilen auf geheime Mission begeben, erst recht, wenn sie das Finanzressort der Bundesregierung leiten. Am 17. September, einem spätsommerlich warmen Montag, machte sich Olaf Scholz auf den Weg nach London. Nur sein Staatssekretär Jörg Kukies begleitete ihn. Die Reise tauchte weder in der Terminvorschau des Bundespresseamts noch in der des Finanzministeriums auf.

In der britischen Hauptstadt sprach Scholz lange mit seinem Amtskollegen Philip Hammond über den Brexit, also darüber, ob die Briten die EU nun geordnet verlassen oder ohne Trennungsvertrag hinausstolpern. In Wirklichkeit aber diente der Trip an die Themse einem anderen Zweck: Scholz wollte bei Bankern die Werbetrommel für den Finanzplatz Frankfurt rühren.

Der Minister kommt mit seinem Engagement keine Minute zu früh. Ganz gleich, ob es zu einem harten oder weichen Brexit kommt, viele Banken aus London streben notgedrungen in die entgegengesetzte Richtung. Wenn sie in der EU im