Zum großen Finale fuhr ein Lastwagen am idyllischen Elbschloss Pillnitz vor. Verladen wurden Dinge, auf die Königs lange hatten verzichten müssen: eine güldene Prunkkutsche des sächsischen Hofes, glänzende Kommoden aus Nussbaum, Stühle von 1720, Tabourets vom Ende des 18. Jahrhunderts.

Aus der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden wurden mehr als 1300 Bücher herangekarrt, in manchen hatte schon Sachsens König Johann geblättert. Und per elektronischer Anweisung schickte der Freistaat Sachsen noch 4,8 Millionen Euro hinterher.

Empfänger in jenem Dezember 2014 waren die Nachfahren Augusts des Starken: das Fürstenhaus Wettin. 18 Jahre lang hatten die Erben mit dem Freistaat Sachsen um ihr Eigentum gestritten, nun feierten alle die "abschließende gütliche Einigung". Der Chef der Staatlichen Kunstsammlungen schwärmte nach jahrelanger Pein von einem "endgültigen Rechtsfrieden".

Der Mann irrte. Vier Jahre später ist der Krieg wieder ausgebrochen. Glücklicherweise schicken auch Wettiner heute keine