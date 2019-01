Wie selbst ernannte Heiler Homosexuelle bekehren wollen

Irgendwann schlug die Therapeutin Elektroschocks vor. Nur ganz leichte, versprach sie. Ein Stoß, bei jedem Foto einer hübschen Frau. Bis Raphaelle Rousseau die Bilder nicht mehr mit Lust verbinden würde, sondern mit Schmerz.

Rousseau, 29, feuerrotes Haar, tätowierte Rosenblüten auf Armen und Dekolleté, benutzt heute nicht mehr ihren eigentlichen Familiennamen. Zu sehr erinnert er sie an ihr früheres Leben, das sie angeschlagen in ihre Therapie führte – aus der sie gebrochen herauskam.

Im Jahr 2012 fuhr Rousseau zum ersten Mal in die Praxis nach Ebersberg, gut 30 Kilometer östlich von München. So erzählt sie es. Sie hatte Bindungsängste, hielt es mit niemandem länger aus. Das war der ursprüngliche Grund für die Behandlung. Erst lächelte Rousseau die homophoben Äußerungen der Therapeutin weg. Aber nach zwei Jahren Behandlung habe diese gesagt: "Jetzt sollten wir an deiner Homosexualität arbeiten. Du bist kaputt." Rousseau, die in einem erzkatholischen Elternhaus aufgewachsen ist, glaubte ihr.