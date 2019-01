Wie sich die "Bild" plötzlich zum Medienwächter aufschwingt

Sie finden es absurd, wenn eine Medienkolumne den Start einer anderen Medienkolumne ankündigt? Das kann ich gut verstehen. Noch absurder könnte Ihnen vorkommen, dass "Bild" diese angekündigte Medienkolumne plant. Und an Absurdität gar nicht mehr zu überbieten dürfte sein, dass sich "Bild" damit zum Korrektiv über andere Medien erhebt. Und nicht über solche, in deren DNA die Neigung, Verschwörungstheorien und Propaganda zu verbreiten, fest verankert ist. Vielmehr soll es um Medien gehen wie ARD und ZDF, "Die Zeit", die "Süddeutsche Zeitung" oder auch den SPIEGEL. Offensichtlich ist "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt der Ansicht, ihnen allen unterliefen so viele Fehltritte, dass das jede Woche eine Medienkolumne füllt.



Wieder einmal gilt also, frei nach dem kürzlich gestorbenen F.W. Bernstein: Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Manche von ihnen sind bis heute Elche geblieben.