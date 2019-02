Der Auftrag an die Finanzexperten war klar: Sie sollten die Frage beantworten, ob Deutschland für den Fall gut gerüstet ist, dass Großbritannien die Europäische Union am 29. März ohne Austrittsabkommen verlässt. Die Antwort war ebenso klar: Um die Härten eines ungeregelten Brexits abzuwenden, so formulierte es der Branchenverband "Die deutsche Kreditwirtschaft", gebe es "Handlungsbedarf". Ein anderer Verband, das Deutsche Aktieninstitut, stellte bei der Anhörung im Bundestag am Montag konkrete Forderungen. Das Privileg, aus London weiter Finanzgeschäfte im Euroraum abwickeln zu können, müsse nach einem harten Brexit auch für Neugeschäfte gelten.

Einige Abgeordnete waren irritiert: Dass derartige Zusagen der Mitgliedsländer die Verhandlungsposition der EU im Brexit-Poker schwächen würden, scheint die Finanzindustrie offenbar wenig zu stören.

Der Auftritt der Finanzlobbyisten zeigt, wie die Nervosität wenige Wochen vor dem Ausscheiden der Briten am 29. März steigt. Es geht nicht nur um die