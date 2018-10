Thomas Resch saß auf seiner Terrasse und trank einen Schluck kühlen Apfelsaft, als es an seiner Haustür läutete. Resch, 47, ein dünner Mann mit gepflegter Haut, hatte gerade seinen Rasen gemäht, 900 Quadratmeter rund um sein Haus aus Glas und Beton in Hauzenberg bei Passau. Er erwartete keinen Besuch. Er schritt durch die Küche und prüfte auf dem Bildschirm für die Türkameras, wer draußen stand. Er sah, so erinnert er sich, einen Mann und eine Frau, beide Ende vierzig. Der Mann trug einen Anzug, die Frau ein langes Kleid. Er kannte keinen der beiden. Resch öffnete die Tür.

"Ja?", fragte er.

"Guten Tag, Herr Resch, wir wollen mit Ihnen über Gott sprechen."

"Ah mei, ihr scho wieder", antwortete Resch.

"Wir sind von den Zeugen Jehovas", sagte die Frau. Sie streckte ihm zwei Hefte entgegen. Auf dem einen stand "Der Wachtturm", auf dem anderen "Erwachet!".

"Ich habe Ihnen schon oft gesagt, dass ich nicht will, dass Sie bei mir klingeln", sagte Resch und schob die Tür zu. "Streichts mi von eurer To-do-Liste."