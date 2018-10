Wenn Róbert Guðfinnsson sehen will, was er erreicht hat, fährt er mit seinem kleinen Motorboot auf den Fjord hinaus. Während ihm die Gischt ins Gesicht spritzt, deutet der 61-Jährige auf die Restaurants am Hafen, das Hotel mit den weißen Giebeln, das moderne Fabrikgelände. Mein Restaurant. Mein Hotel. Meine Fabrik. Das könnte er jetzt sagen. Doch er grinst nur. "Siglufjörður war eine Geisterstadt", sagt Guðfinnsson, "ich wollte den Menschen hier wieder eine Perspektive geben."

Mit Perspektiven ist es so eine Sache in Siglufjörður. Es sind von hier nur noch 40 Kilometer Luftlinie bis zum Nordpolarkreis. Selbst für isländische Verhältnisse liegt das Kaff am Ende der Welt. Manche der 1200 Einwohner sagen, die hohen Berge umarmten den Ort. Andere sagen, sie erdrückten ihn. Besonders im Winter, wenn es hier fast 20 Stunden am Tag dunkel ist.