Wie sieht das perfekte Kinderzimmer aus?

Die Designerinnen Melissa Antonius, Jahrgang 1980, und Lena Schimmelbusch, Jahrgang 1977, richten Büros, kleinere Hotels und Privathäuser ebenso ein wie Kinderzimmer. Als Mütter von Kindern im Alter zwischen einem und acht Jahren wissen sie, worauf es bei der Gestaltung ankommt. Für den Bildband "Kinderkram. Kinderzimmer für kleine Leute von heute" haben sie unter anderem das Vorwort geschrieben. Antonius und Schimmelbusch leben und arbeiten in Berlin.

SPIEGEL: Können Sie sich an Ihre Kinderzimmer erinnern?

Schimmelbusch: Ich erinnere mich an bestimmte Oberflächen, zum Beispiel einen beigen Teppichboden mit ekligen Knete- und Kleberflecken. Oder an die schön gemaserte Holzoberfläche des Hochbettes, das mein Vater gebaut hatte. Leider kann ich mich aber vor allem an etwas anderes erinnern.

SPIEGEL: Nämlich?

Schimmelbusch: Dass es einfach immer unordentlich war. Als Expertin würde ich heute sagen: Das Zimmer war nicht besonders funktional, es gab kein Ordnungssystem, das ich als Kind hätte